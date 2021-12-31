أسهم أوروبا تقترب من ختام تداولات 2021 على استقرار

المصدر: لندن - رويترز

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لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم وسط زيادة الإصابات بمرض «كوفيد 19» في أنحاء العالم ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2% في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3%. وألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19» بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.

لكن المؤشر الأوروبي بصدد إنهاء العام مسجلاً زيادة بنسبة 22.5%، كما تتجه كل المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.

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