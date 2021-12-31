الصين تبنى أضخم سفينة حاويات في العالم

المصدر: البيان

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تسعى الصين لامتلاك مكان رائدة عالميا في العديد من المجالات الصناعية، ومنها مجال صناعة سفن الحاويات، حيث كشفت النقاب عن أضخم سفينة حاويات في العالم.

وذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، أمس الخميس، أنه تم إنزال سفينة حاويات تطورتها إحدى الشركات التابعة للحكومة الصينية وتتجاوز سعتها إلى 24 ألف حاوية.

وقالت الصحيفة إن هذا السفينة هي أضخم سفينة حاويات في العالم، مشيرة إلى أنه تم إنزالها، أول أمس الأربعاء، في حوض بناء السفن في شانغهاي.

وأوضحت الصحيفة إن إنزال السفينة يجعل الصين تحقق تقدما كبيرا في مجال صناعة هذا النوع من السفن العملاقة.

ويصل طول السفينة الصينية إلى 399.99 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 33.2 متر.

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