الدولار يصعد أمام المنافسين وسط تعاملات محدودة

المصدر: هونج كونج - رويترز

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ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية المنافسة في تداولات ضعيفة اليوم الخميس إذ تشبث المستثمرون بالتفاؤل الحذر بشأن التداعيات الاقتصادية لتزايد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وتظهر بيانات رويترز أن الإصابات العالمية بكوفيد 19 وصلت إلى مستوى قياسي خلال الأيام السبعة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.11 % إلى 95.924.

وعوض اليورو بعض خسائره في الجلسة الصباحية لكنه انخفض 0.09 % إلى 1.1341 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر أمس الأربعاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.35105 دولار في تعاملات منتصف اليوم في لندن.

وواصلت الليرة التركية هبوطها ونزلت 3.1 بالمئة إلى نحو 13 للدولار بعدما خسرت 6.9 % أمس.

وبعد يومين من الخسائر، ارتفعت «بتكوين» أكبر عملة مشفرة في العالم 2.5 % إلى 47635 دولاراً.

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