داو جونز يسجّل أعلى مستوياته مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوياته على الإطلاق بعد فترة وجيزة من فتح الأسواق، الخميس، ليواصل تحقيق ارتفاعات قياسية، في الوقت الذي كشف فيه انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عن عدم تأثر التوظيف بزيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز 33.85 نقطة، أو 0.09 %، عند الفتح، إلى 36522.48 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند قرع جرس الفتح 1.17 نقطة، أو 0.02 %، إلى 4794.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 7.23 نقطة، أو 0.05 %، إلى 15758.98 نقطة.

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