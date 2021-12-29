120 دولاراً انخفاضاً بسعر خام الحديد للطن

المصدر: سنغافورة - البيان

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تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في تعاملات أمس، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن أكبر تجمع لشركات إنتاج الصلب في الصين، تراجع إنتاج الصلب في منتصف ديسمبر الحالي، وهو ما يؤكد المخاطر التي تهدد الطلب على خام الحديد خلال 2022.

وأظهرت بيانات اتحاد الحديد والصلب الصيني، أن إنتاج الصلب الخام خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي، تراجع بنسبة 2.3 %، مقارنة بالثلث الأول من الشهر. وكان سعر الخام قد ارتفع في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أكثر من 120 دولاراً للطن، على أمل تعافي إنتاج الصلب في الصين، وهي أكبر منتج للسلعة في العالم، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخام، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال وانج هايتاو المحلل الاقتصادي في شركة هواتاي فيوتشرز ليمتد للتجارة، إن مستويات تعدين خام الحديد ما زالت منخفضة للغاية، لكن معدلات سحب الخام من الموانئ، ما زالت مرتفعة، حيث تقوم شركات التعدين بإعادة تكوين مخزوناتها من الخام، قبل عطلة عيد رأس السنة الصينية، وليس لاستخدام الخام للإنتاج الفعلي خلال الشهر الحالي.

في الوقت نفسه، فإن إجمالي إنتاج الصلب خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي، زاد بنسبة 10 % عن الشهر السابق، لكن التراجع خلال الأيام العشرة الوسطى من الشهر، تشير إلى رياح معاكسة تواجه سوق الحديد.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة، أمس، بنسبة 3 %، إلى 118.35 دولاراً للطن، في حين جرى تداوله في ظهيرة أمس، بسعر 118.55 دولاراً للطن. يأتي هذا التراجع، في أعقاب تراجع الأسعار بنسبة 4.3 % أمس، وكان أكبر تراجع خلال شهر.

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