النفط قرب أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر

المصدر: عواصم – وكالات

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ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، أمس، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.3% إلى 76.19 دولاراً للبرميل.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظاً من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتاً، توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولاراً للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة، ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.1 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

وسجلت مخزونات البنزين انخفاضاً قدره 319 ألف برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 716 ألف برميل.

«أوبك+»

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أن مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج، لأنها لا تريد الحيد عن سياستها.

وقال لمؤسسة (آر.بي.ٍسي) الإعلامية «نعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب».

المكسيك توقف التصدير

ومن جهتها تعتزم المكسيك وقف تصدير النفط الخام خلال العام بعد المقبل كجزء من استراتيجية حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.

وقال أوكتافيو روميرو الرئيس التنفيذي لشركة النفط المكسيكية الحكومية بتروليوس ميكسيكانوس المعروف باسم «بيمكس»: إن الشركة ستقلص صادراتها من النفط الخام خلال العام الحالي إلى 435 ألف برميل يومياً ثم توقف الصادرات في العام التالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة كجزء من تحرك الرئيس لوبيز أوبرادور لزيادة إنتاج المكسيك من الوقود محلياً بدلاً من تصدير النفط الخام، وإعادة استيراد المنتجات النفطية غالية الثمن من الخارج، وتشتري المكسيك حالياً كميات كبيرة من الوقود، الذي تستهلكه من الولايات المتحدة.

وفي حال تنفيذ بيمكس لتعهدها، فسيمثل هذا انسحاب شركة ظلت لعقود لاعباً مهماً في سوق النفط العالمية من هذه السوق. وكانت صادرات بيمكس من النفط قد وصلت إلى ذروتها عام 2004 عندما سجلت 1.9 مليون برميل يومياً إلى مصافي التكرير من اليابان إلى الهند. كما كانت المكسيك تشارك في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصفة مراقب.

تنمية روسية

ووقعت شركتا النفط الروسيتان لوك أويل وجازبروم اتفاقية ملزمة كجزء من مشروع إنشاء شركة مشتركة لتنمية احتياطات النفط والغاز الطبيعي في منطقة يامال- نينتس الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لوك أويل ستشتري بموجب الاتفاق 50% من أسهم شركة ميريتوياكانفت جاز التابعة لشركة جازبروم نفت.

وتصل قيمة الصفقة إلى 52 مليار روبل روسي (705 ملايين دولار)، وتتضمن حصول لوك أويل على حقوق استرداد قروض، تصل قيمتها إلى 35 مليار روبل.

وستستثمر لوك أويل 8.9 مليارات روبل في عمليات استكشاف إضافية في مناطق امتياز شركة ميريتوياكانفت جاز.

ومن المقرر إتمام الصفقة بين لوك أويل وجازبروم نفت خلال 2022.

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