«برنت» يتجاهل «أوميكرون» ويقترب من 80 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها واقترب خام «برنت» من 80 دولاراً للبرميل على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، وذلك بدعم من انقطاعات في الإمداد وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وزاد خام برنت 1.04 دولار أو 1.3 % إلى 79.64 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.5 % إلى 76.72 دولاراً للبرميل. وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوى في شهر.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في شركة «يو. بي. إس» النفطية: الدعم يأتي كذلك من اضطرابات كبيرة في الإنتاج في الإكوادور وليبيا ونيجيريا وتوقعات بانخفاض كبير آخر في مخزونات الخام الأمريكية.

وأعلن البلدان الثلاثة المنتجة للنفط حالة القوة القاهرة هذا الشهر فيما يتعلق بجزء من إنتاجها النفطي بسبب مشكلات في الصيانة وإغلاق لحقول نفطية.

في الوقت نفسه، كشف استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية ستنخفض على الأرجح لخامس أسبوع على التوالي، في حين من المتوقع أن تظل مخزونات الوقود دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع «أوبك+» المقبل في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدماً في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجها في فبراير.

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