«بتكوين» تفقد بريقها لمصلحة عملات أخرى

المصدر: واشنطن - د ب أ

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مع اقتراب العام من نهايته، حققت بعض العملات الرقمية الصغيرة مكاسب، في حين لم تسجل «بتكوين» سوى ارتفاع طفيف. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عملتي «بولكادوت» و«كاردانو» كانتا من بين العملات الرقمية التي سجلت أكبر ارتفاع اليوم، في أعقاب تعاملات هادئة نسبياً في عطلة نهاية الأسبوع، إذ ارتفعت كل عملة من العملتين بأكثر من 6%، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب دوت كوم» المتخصص في متابعة سوق العملات الرقمية. في المقابل سجلت «بتكوين» ارتفاعاً بنسبة 1.5% إلى 51575 دولاراً للوحدة الواحدة في تعاملات أمس. وارتفع سعر العملة إيثر بنسبة 0.4% إلى نحو 4100 دولار للوحدة الواحدة.

وقال مات ميلي كبير محللي الأسواق في شركة «ميللر تاباك بلس كو»: لا شك في أن سيطرة «بتكوين» على سوق العملات المشفرة تراجعت أخيراً وأعتقد أن سبب ذلك رغبة بعض المستثمرين في السعي وراء الأشياء الأحدث.

في الوقت نفسه، فإن اكتساب هذه العملات البديلة زخماً اليوم ليس تطوراً جديداً، إذ سجل العديد من العملات المشفرة بخلاف عدد قليل منها نشاطاً قوياً في العام الحالي مع اتساع نطاق اقتصادات العملات المشفرة هذا العام مع توسع اقتصاد العملة المشفرة وتحول الاهتمام نحو مناطق أخرى من السوق.

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