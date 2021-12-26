أمريكا تتصدّر دول العالم في الاقتصاد الرقمي

المصدر: واشنطن - الوكالات

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عززت الولايات المتحدة صدارتها عالمياً واحتلت المركز الأول من حيث حجم الاقتصاد الرقمي، والذي بلغ حجمه 13.6 تريليون دولار في 2020 وفقاً لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغ حجم سوق الاقتصاد الرقمي في 47 دولة شملها التقرير 32.6 تريليون دولار في 2020 بزيادة 3% على أساس سنوي.

وجاءت الصين في المركز الثاني، بحجم اقتصاد رقمي بلغ 5.4 تريليونات دولار، وتتميز الصين بأسرع نمو في مجال الاقتصاد الرقمي، بمعدل نمو بلغ 9.6% على أساس سنوي.

وكان الاقتصاد الرقمي بالنسبة للصين بمثابة عامل مهم لاستقرارها، في ظل الجائحة، والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، كما كان محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في الصين.

وساهم الاقتصاد الرقمي الصيني بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2020، بزيادة 2.4% عن مستويات عام 2019.

وبالنسبة للدول المتقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، فقد لعب الاقتصاد الرقمي دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي لهذه الدول، حيث ساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

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