الفيديوهات القصيرة.. وسيلة جديدة لتعزيز الاقتصاد الريفي الصيني

المصدر: البيان

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أصدرت شبكة هايواي لصحيفة الشعب الصينية اليومية الموجهة للقراء في الخارج تقريرا بعنوان "الرأي العام على الإنترنت للقرى الرقمية الصينية لسنة 2021".

يستند هذا التقرير إلى إحصائيات رصد البيانات الضخمة للقرى الرقمية في الصين في السنوات الأخيرة، وقد وجدت الأبحاث في هذا الشأن بأن الحجم الإجمالي للبيانات الريفية من 2018 إلى 2021 وصل إلى 101 مليون.

من بين هذه البيانات أصبحت الفيديوهات القصيرة نوعا جديدا من وسائل الاتصالات ولديها زخم تطور سريع بشكل ملفت للانتباه.

في العام 2021 زاد حجم تداول مقاطع الفيديوهات الريفية القصيرة 30 مرة مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار هذا التقرير أيضا إلى أن الفيديوهات القصيرة أصبحت وسيلة مهمة لسكان الريف لتلقي المعلومات والاستفادة من الإبداعات الجديدة، حيث تعمل هذه الفيديوهات على تسريع التسويق الإبداعي للمنتجات والمواد الزراعية، كما أن سماتها كفيلم وثائقي، التي تتميز بها، تلعب دورًا فريدًا في المساعدة على تحويل مواد التراث الثقافي غير المادي الريفي والسياحة الريفية والموارد الأخرى، إلى دخل لسكان الريف الصيني.

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