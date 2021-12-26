المركزي الصيني يتعهد بدعم الاقتصاد الحقيقي

المصدر: (بكين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد البنك المركزي الصيني بقدر أكبر من الدعم للاقتصاد الحقيقي، وقال إنه سوف يجعل السياسات النقدية أكثر استشرافاً واستهدافاً. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه سوف يكون هناك المزيد من الاستخدام «الاستباقي» لآليات السياسة النقدية. وأضاف إن لجنة السياسات النقدية عقدت اجتماعاً أول من أمس برئاسة محافظ البنك يي جانج. وجدد البنك المركزي أيضاً هدفه بالترويج لنمو «صحي» لقطاع العقارات وحماية حقوق مشتري المنازل، إضافة إلى العمل على وفاء أفضل بالطلب على الإسكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز