«بيتكوين» قرب 51 ألف دولار

المصدر: (لندن - الوكالات)

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استقر سعر عملة بيتكوين الرقمية قرب مستوى 51 ألف دولار خلال التعاملات أمس في ظل هدوء التداولات بسبب عطلة في الولايات المتحدة، وبدعم من المعنويات الإيجابية في الأسواق المالية.

واستقرت العملة المشفرة الأشهر عالمياً عند 50968.7 دولاراً خلال التعاملات أمس، وفقاً لبيانات «كوين باس»، بينما تراجعت عملة إيثريوم بنسبة 0.8% إلى 4089.2 دولاراً، والريبل 3.46% عند 97.25 سنتاً.

ولاتزال «بيتكوين» العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية مرتفعة بحوالي 76% خلال العام الحالي حتى الآن، متجهة نحو تسجيل العام الثالث من المكاسب.

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