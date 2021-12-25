برنت يقلص مكاسبه الأسبوعية إلى 4 %

المصدر: (لندن - الوكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع سعر خام برنت خلال تعاملات أمس، في ظل هدوء التداولات بسبب عطلة في السوق الأمريكي، مقلصاً مكاسبه الأسبوعية إلى 4 % تقريباً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير المتداولة في لندن بنسبة 1.08 % أو 83 سنتاً إلى 76.02 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعدما ارتفعت أول من أمس 2.1 %.

وعلى الرغم من أن «أوميكرون» أدى إلى فرض بعض قيود السفر وتزايد الإصابات، فإنّ وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن المتغير أقل احتمالاً أن يؤدي إلى دخول المستشفيات مقارنة بسلالة «دلتا».

جدير بالذكر أن تداولات الخام الأمريكي توقفت، أمس، بسبب عطلة الكريسماس في الولايات المتحدة.

الغاز الطبيعي

إلى ذلك سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعًا حادًا أمس لليوم الثالث على التوالي، مع عبور المزيد من الناقلات المحيط الأطلسي بالوقود الأمريكي إلى المنطقة المتعطشة بالطاقة.

وبعدما سجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، تحولت للانخفاض بسبب الآمال بأن زيادة معروض الغاز الطبيعي المسال ستخفف أزمة الطاقة في القارة.

وطبقاً لـ«بلومبرج»، فقد تراجعت عقود الغاز الطبيعي في هولندا إلى أقل من 100 يورو لكل ميجاواط في الساعة للمرة الأولى في أسبوعين، إذ هبطت 26% إلى 98.58 يورو، بعد انخفاضها الخميس بنسبة 23%.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي: إن بلاده تتوقع أن تظل أسعار الغاز عند مستويات مرتفعة العام المقبل.

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