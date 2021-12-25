ارتفاع التضخم في اليابان خلال نوفمبر

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، أمس، أن أسعار المستهلك في عموم البلاد ارتفعت 0.6% خلال شهر نوفمبر، على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 0.1% في أكتوبر.

وبحسب الوزارة، تجاوز الارتفاع الشهر الماضي الزيادة التي كانت متوقعة بواقع 0.4%.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، والذي يستبعد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية، نسبة 0.5% الشهر الماضي، مقابل 0.1% في الشهر السابق عليه. وتجاوزت هذه الزيادة توقعات تحدثت عن ارتفاع بنسبة 0.4%.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسكن والوقود والأثاث والملابس والترفيه، في حين تراجعت أسعار الرعاية الصحية والنقل والاتصالات.

وارتفع معدل التضخم الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري فصلي معدل.

مشروعات الإسكان

من جهة أخرى أظهرت بيانات من وزارة «الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة» في اليابان أن مشروعات الإسكان في البلاد بدأت في تسجيل نمو، بأبطأ وتيرة، منذ 8 أشهر، في نوفمبر الماضي.

فقد سجلت مشروعات الإسكان نمواً 3.7%، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي، أي أبطأ مما تم تسجيله في أكتوبر الماضي، الذي بلغ 10.4%.

وهذا أقل نمو، منذ مارس الماضي، عندما بدأت مشروعات الإسكان تنمو 1.5%. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تسجيل نمو سنوي 7.1%، لشهر نوفمبر الماضي.

وبدأت مشروعات الإسكان السنوية، تتراجع لتصل إلى 848 ألف مشروع، معدل موسمي في نوفمبر من 892 ألفاً، في الشهر السابق.

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