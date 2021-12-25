انخفاض الطلب يهبط بمبيعات الزنك والألومنيوم في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

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أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بتراجع مبيعات الزنك والألومنيوم في الصين في ظل انخفاض الطلب من جانب المستثمرين بعد ارتفاع الأسعار، ومكاسب عرض محتملة العام المقبل.

ووفقاً لمسح أجرته شركة الأبحاث «شنغهاي ميتالز ماركت»، يعود السبب وراء تراجع مبيعات الزنك في الصين إلى تباطؤ مشتريات المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنقضي، ارتفعت أسعار الزنك والألومنيوم إلى أعلى مستوى منذ شهرين بعد أن أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى خفض إنتاج المصاهر.

وأوضحت «شنغهاي ميتالز ماركت» في مذكرة أخرى أن من المتوقع أن تساعد كمية الإنتاج من الزنك والألومنيوم التي ستطرح للبيع عبر الإنترنت في أماكن أخرى العام المقبل، في تعويض خفض الإنتاج في أوروبا، مشيرة إلى أن السوق خارج الصين لن تشهد نقصاً حاداً في إنتاج الألومنيوم.

كما أشارت إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء مخاطر تراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة حالياً.

وتشير وكالة بلومبرج إلى أن مبيعات الألومنيوم هذا العام تتجه إلى تحقيق أفضل أداء لها بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 40 %، حيث أدت أزمة الطاقة في الصين في وقت سابق من هذا العام إلى تعطل الإمدادات، فضلاً عن التوقعات بتزايد الطلب على الألومنيوم في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وتراجع سعر الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن أمس 0.7 %إلى 2827 دولاراً للطن وتراجع سعر الزنك 0.7% إلى 3502 دولار للطن.

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