أعلى مزرعة لطاقة الرياح في العالم تدخل الخدمة في مرتفعات التبت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل حقل تشوقو لطاقة الرياح بمرتفعات التبت بالصين مرحلة العمل مؤخرا، ويعد هذا الحقل الأعلى ارتفاعا على سطح البحر في العالم، وسيمكن من سد الفجوة في تطوير طاقة الرياح المحلية والدولية على ارتفاعات عالية.

وقام بإنجاز هذا المشروع شركة الخوانق الثلاث، ويقع في بلدة تشوقو بالتبت، على ارتفاع يتراوح بين 4850 مترًا و5500 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وبقدرة إنتاجية مركبة تبلغ 22 ميجاوات، بحسب وكالة "شينخوا".

يُذكر أن هذا المشروع هو عبارة عن نموذج إرشادي وبحثي لطاقة الرياح عالية الارتفاع في الصين، والذي سيوفر دعم البيانات للبناء والتشغيل في المستقبل، ويعزز صناعة طاقة الرياح، من أجل إجراء الاستكشاف التكنولوجي في مناطق الارتفاعات الفائقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز