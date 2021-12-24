«وول ستريت» ترتفع مع انحسار خطورة «أوميكرون»

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية في بداية التعامل أمس، بعد أن أشارت بيانات أولية إلى أن المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا أقل خطورة مما كان يعتقد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.5 نقطة أو 0.08 % إلى 35782.42 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.4 نقاط أو 0.16 % عند الفتح إلى 4703.96 نقاط وصعد مؤشر ناسداك المجمع 22.9 نقطة أو 0.15 % إلى 15544.788 نقطة.

وصعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مقتفية أثر إغلاق قوي في «وول ستريت» في الليلة السابقة في حين عززت بيانات إيجابية من دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بشأن المتحور أوميكرون أسهم شركات الطيران.

وقفز مؤشر نيكاي القياسي 0.83 % ليغلق عند 28798.37 نقطة مسجلاً ارتفاعاً لثالث جلسة على التوالي.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.91 % إلى 1989.43 نقطة.

وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24 % بفعل آمال باستمرار السفر على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28 % في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.54 %.

وقفز سهم طوكيو فودوسان هولدنجز 4.4 % ليقود المكاسب على المؤشر نيكاي بعدما وافقت شركة التطوير العقاري على بيع سلسلة متاجر طوكيو هاندز للديكور الداخلي.

وانخفض مؤشر قطاع شركات الأدوية 0.48 % متأثراً بانخفاض سهم إيساي 9.06 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز