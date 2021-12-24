3.2 % نمو متوقع في اليابان 2022

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تبنت الحكومة اليابانية، أمس، توقعاً رسمياً بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 %، بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب الأسعار، في السنة المالية 2022، التي تبدأ في أبريل المقبل.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء، بأن الحكومة اليابانية، عدلت تقديراتها الخاصة بنمو إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت توقعات النمو نسبتها 2.2 %، في يوليو من العام الجاري، مع أخذ عامل وجود دفعة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق - للتخفيف من تداعيات تفشي وباء «كورونا» - بعين الاعتبار.

ومن المقرر أن يتم استخدام التوقعات الاقتصادية الجديدة، التي تم اتخاذها في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، لحساب تقدير الإيرادات الضريبية للحكومة، في مقترح موازنة السنة المالية 2022.

وفي حال تحقق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 %، فسيكون ذلك أكبر ارتفاع منذ تسجيل زيادة بنسبة 3 %، في السنة المالية 2010.

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