الصين تشدد إجراءات «كورونا» بالمناطق السياحية

المصدر: بكين - د ب أ

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طالبت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بإجراءات مشددة للوقاية من وباء «كورونا»، والسيطرة عليه خلال العطلات المقبلة، بمناسبة يوم رأس السنة الجديدة، وعيد الربيع، رأس العام الجديد، حسب التقويم الصيني التقليدي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحسب منشور صدر عن الوزارة، فقد طُلب من السلطات الثقافية والسياحية، توجيه الأماكن، مثل الوجهات السياحية من المستوى «إيه»، والمكتبات والمسارح العامة، لمتابعة متطلبات قيود عدد الزوار والحجوزات، وساعات الزيارة المتداخلة.

وذكر المنشور أنه سيتم تعليق القطارات المخصصة للسياح، وسيتم تقييد طرق الرحلات الجماعية، التي تمر بمدن الموانئ البرية.

كما طالب المنشور بالرقابة على قطاعي الثقافة والسياحة خلال العطلات القادمة، مضيفاً أن السلطات الثقافية والسياحية، يجب أن تشجع المصطافين على الالتزام بمتطلبات الوقاية من الوباء، والبقاء متيقظين لمخاطر السلامة.

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