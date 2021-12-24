تحسن مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا خلال ديسمبر

المصدر: (روما - د ب أ)

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أظهرت نتائج مسح أجراه مكتب الإحصاء الإيطالي «إيستات»، أمس، تحسن مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في ديسمبر الجاري. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 117.7 نقطة في ديسمبر مقابل 117.5 نقطة في نوفمبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 116.2 نقطة.

وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى 115.2 في ديسمبر مقابل 115.9 في الشهر السابق، وكانت توقعات الاقتصاديين أن يتراجع المؤشر إلى 115.3.

وانخفض مؤشر الثقة في الاقتصاد إلى 139.6 في ديسمبر من 139.8 في الشهر السابق، أما مؤشر الثقة في الأعمال فارتفع إلى 115.6 في ديسمبر بعد أن كان 115.2 في الشهر السابق.

وفي قطاع البناء، ارتفع مؤشر المعنويات إلى 159.1 من 157.4 في الشهر السابق، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 110.2 من 111.3 في نوفمبر، فيما ارتفع مؤشر قطاع التجزئة إلى 107.4 من 106.8.

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