الدولار يرتفع بالتزامن مع صعود العملات الحساسة للمخاطر

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات أمس، لكن مكاسبه كانت محدودة بعدما عزز انحسار المخاوف من تداعيات المتحور أوميكرون من فيروس كورونا العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.

وقبل حلول موسم العطلات وبدء عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، تشبثت معظم العملات المناظرة الرئيسية بالتحرك في نطاقات ضيقة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.07 % إلى 96.174. ولا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوياته منذ 16 شهراً والذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.72405 دولار. كما ارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 0.6 % إلى أعلى مستوياتها خلال شهر واحد مقابل الدولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 % مقابل الدولار مستفيداً من التطمينات الواردة حول المتحور أوميكرون وارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل.

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