الذهب يستقر مع كبح «أوميكرون» شهية المخاطرة

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحركت أسعار الذهب في نطاق صغير في ظل تداولات هادئة بسبب موسم الأعياد اليوم الأربعاء، مقتفية أثر تقلب الدولار، إذ فاق الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الذي غذاه انتشار المتحور أوميكرون، الإقبال على المخاطرة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.1% إلى 1787.83 دولاراً للأوقية خلال التعاملات.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1791 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 22.63 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1829.13 دولاراً، بينما صعد البلاتين 0.5% إلى 939.21 دولاراً للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز