المخزونات الأمريكية ترفع النفط

المصدر: واشنطن- د ب أ

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أمريكية، أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.4% إلى 74.23 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنصف% إلى 71.5 دولاراً.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت بـ 3.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت إمدادات البنزين بـ 3.7 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بـ 849 ألف برميل.

وهدأت المخاوف بشأن الطلب في ظل وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تتجهان لإغلاق واسع النطاق، كما كان يُخشى من قبل.

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