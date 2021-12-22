أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة

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قالت شركة الطاقة الدنماركية "أورستد"، أمس الثلاثاء، إن مزرعة الرياح البحرية "هورنسي 2" بدأت إنتاجها لأول مرة، في إعلان يمثل علامة بارزة في تطوير المنشأة.

تقع "هورنسي 2" في المياه على بعد نحو 89 كيلومترا من الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، وتمتد على مساحة 462 كيلومترا مربعا، وتستخدم 165 توربينا من شركة "سيمنز جاميسا" ولها سعة تزيد على 1.3 غيغاواط، بحسب وكالة "سبوتنيك".



تقول الشركة إنها ستعمل على تزويد أكثر من 1.3 مليون منزل بالطاقة عند الاكتمال، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

ولد المشروع أول طاقة له مساء يوم السبت الماضي.

ووفقاً للشركة، ستحظى المحطة بلقب "أكبر مزرعة رياح بحرية تعمل في العالم" بمجرد تشغيلها بالكامل في العام 2022، وهو لقب كان يطلق على مشروع "هورنسي 1" الشقيق. معا، سيكون المشروعان قادرين على توفير طاقة كافية لأكثر من 2.3 مليون منزل.

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