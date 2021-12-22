مخاوف تفشي «أوميكرون» ترفع النفط

المصدر: (لندن - البيان)

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ارتفعت أسعار النفط أمس بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثير إعادة فرض قيود على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة ٢.٥% إلى 74.13 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.7% إلى 71.38 دولاراً للبرميل.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة مع تضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير والبنزين الأسبوع الماضي. وجرى استطلاع الرأي قبل صدور تقارير مقررة من معهد البترول الأمريكي وأخرى من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مقرر الإعلان عنها اليوم.

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