الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولاراً للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1800.10 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر.وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

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