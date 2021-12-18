النفط خسارة أسبوعية طفيفة

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب خسارة أسبوعية طفيفة مع زيادة الإصابات بالمتحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا، وهو ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة قد تؤثر سلباً على الطلب على الوقود، في حين دعم انخفاض الدولار أسواق السلع الأولية على نطاق واسع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً أو 0.8 % إلى 74.43 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتاً أو 0.9 % إلى 71.71 دولاراً للبرميل. واتجه برنت صوب خسارة بنسبة 1 % خلال الأسبوع في حين بدا أن خام غرب تكساس الوسيط سينهي الأسبوع مستقراً.

وتضاعف عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون في الدنمارك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين فحسب. وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك من أن الحكومة قد تفرض المزيد من القيود للحد من تفشي أوميكرون. وفي الولايات المتحدة أدى الانتشار السريع للمتحور إلى وقف بعض الشركات خطط إعادة موظفيها إلى مقرات العمل.

وقالت مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنها روسيا إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير.

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