«أوراكل» تبحث الاستحواذ على «سيرنر كورب»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تجري شركة «أوراكل» الأمريكية العملاقة للبرمجيات محادثات للاستحواذ على شركة «سيرنر كورب» للسجلات الطبية الإلكترونية، في صفقة تصل قيمتها، بحسب مصادر مطلعة، إلى نحو ثلاثين مليار دولار.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المصادر قولها إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريباً، شريطة عدم تعثر المحادثات.

وفي حالة إبرام الصفقة، فسوف تكون أكبر صفقة استحواذ تقوم بها الشركة الأمريكية التي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 280 مليار دولار.

يذكر أن «سيرنر كورب»، التي يقع مقرها في مدينة كانساس الأمريكية، تصمم البرامج التي يستخدمها الأطباء والمستشفيات لتخزين وتحليل السجلات الطبية للمرضى، وغيرها من بيانات الرعاية الصحية، وتصل قيمتها السوقية إلى زهاء 23 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سيرنر خلال عملية الاستحواذ إلى نحو 30 مليار دولار، رغم أن القيمة الدقيقة للصفقة لم تعلن بعد.

وانتقلت أوراكل، وهي من الشركات العريقة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، إلى مقرها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية العام الماضي، وهي واحدة من كبرى الشركات التي تقدم البرامج الحوسبية لغيرها من الشركات والهيئات.

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