واشنطن تفرض قيوداً على عشرات الشركات الصينية.. وبكين تتوعد بالرد

المصدر: واشنطن - رويترز

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيوداً على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية، بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى «دي. جيه. آي»، ما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهداً بحثياً إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأمريكية.

كما أضافت الوزارة «اتش. إم. إن» إنترناشونال «هواوي مارين سابقاً» وجيانغسو هينغ تونغ لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أمريكية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أمريكية للمساعدة على تحديث الجيش الصيني.

ووصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها حظر غير مبرر ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت إن بكين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد البحوث الصينية.

وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني: تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائماً لمصلحة البشرية. مزاعم الجانب الأمريكي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة.

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