ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر

المصدر: (لندن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، بعد أن اجتذبت خصومات يوم الجمعة السوداء المستهلكين إلى المتاجر مجدداً.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم البضائع التي بيعت من خلال المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 1.4 % مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما زادت المبيعات بنسبة معدلة بلغت 1.1 %.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة المبيعات في نوفمبر بنسبة 0.8%، وتصل نسبة زيادة مبيعات التجزئة في حالة استثناء مبيعات وقود السيارات إلى 1.1%.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن باعة التجزئة استفادوا من الخصومات واسعة النطاق التي واكبت فترة الجمعة السوداء.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الأرقام تكشف قوة الإنفاق الاستهلاكي في الفترة التي سبقت ظهور متحور أوميكرون، وربما تعكس أيضاً اتجاه المستهلكين إلى القيام بعمليات شراء استباقية لتجنب احتمال نقص المعروض بحلول فترة أعياد الميلاد.

وكشفت دراسة منفصلة أجرتها مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسويقية، أن ثقة المستهلك البريطاني تراجعت خلال الشهر الماضي.

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