«بيتكوين» دون 49 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

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انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة، خلال التعاملات، أمس، لتهبط العملة الافتراضية الأشهر في العالم دون مستوى 49 ألف دولار، الذي تجاوزته، أول من أمس، عقب مضاعفة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوتيرة خفض مشتريات الأصول.

وتراجعت «بيتكوين» بنسبة 0.9% إلى 48803 دولارات، خلال التعاملات وفقاً لبيانات «كوين باس»، وتعد منخفضة بنحو 15% خلال ديسمبر فقط.

كما انخفضت كل من الإيثريوم 0.8% عند 4023.05 دولاراً، والريبل 1.6% إلى 82.13 سنتاً.

وقال «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي، أول من أمس، إن العملات المشفرة هي أصل مضاربي يتسم بالمخاطرة العالية، لكنها ليست مصدراً للقلق على الاستقرار المالي في الوقت الحالي.

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