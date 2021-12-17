خطط محاربة التضخم تدعم الأسهم العالمية

المصدر: نيويورك – رويترز

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صعدت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنهاء برنامج التحفيز الخاص بفترة الجائحة، ما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع ضغوط الأسعار، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوربية واليابانية بوتيرة جماعية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 108.85 نقاط أو 0.30% عند الفتح إلى 36036.28 نقطة.

وفي بورصة «وول ستريت» الأمريكية فتحت المؤشرات الرئيسية عند الفتح على ارتفاعات متباينة، وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 9.28 ناقط، أو 0.20%، إلى 4719.13 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 63.49 نقطة، أو 0.41% إلى 15629.08 نقطة.

وقفزت أسعار الأسهم الأوروبية وارتفع مؤشر ستوكس 1.4% خلال التعاملات، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة المكاسب.

وارتفع سهم نوفارتيس السويسرية للأدوية 3.3%، بعد أن أطلقت الشركة عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة، تصل إلى 15 مليار دولار تُنفذ في نهاية 2023.

وارتفع سهم إيرباص 3.3% بعد أن اختارتها الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) أفضل مورّد لتغيير أسطول طائراتها بدلاً من بوينج.

وقفز مؤشر نيكاي القياسي الياباني ليسجل أكبر مكاسبه في نحو 7 أسابيع، وزاد المؤشر 2.13% إلى 29066.32 نقطة وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ الأول من نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.46% إلى 2013.08 نقطة.

وتدعمت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في اليابان بارتفاع بنسبة 3.7% سجله مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، فارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.11 %، وسهم أدفانتست 5.37 %.

وزاد سهم كانون 6.52% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لتوزيعات الأرباح السنوية.

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