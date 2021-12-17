انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس في اليابان تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال ديسمبر الحالي.

وتراجع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 54.2 نقطة وفقاً للبيانات الأولية مقابل 54.5 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه فإن تقرير البنك أشار إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة خلال ديسمبر الحالي، مقابل 52.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي، في حين تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.8 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

من ناحيته قال أنابل فيدز، المدير الاقتصادي المشارك في مؤسسة آي.إتش.إس ماركت للاستشارات الاقتصادية،إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات، تشير إلى أن تعافي القطاع الخاص الياباني كان مستداماً في ديسمبر الحالي، متجهاً إلى تحقيق أفضل أداء ربعي سنوي له منذ الربع الأخير من 2018.

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