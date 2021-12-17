790 مليون دولار خسائر متوقعة لـ«كانتاس جروب» بالنصف الأول

المصدر: سيدني - د ب أ

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تتوقع شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز جروب تسجيل خسائر 1.1 مليار دولار أسترالي (790 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى تحقيق تقدم في جهود خفض ديونها. وقالت الشركة موجهة إلى سوق المال: إن «كانتاس جروب استطاعت تسريع وتيرة إصلاح ميزانيتها، وتتوقع إنهاء النصف الأول من العام المالي الحالي بتحسن ملموس في موقف صافي ديونها، مقارنة بتوقعاتها في بداية إجراءات الإغلاق لمواجهة السلالة دلتا من فيروس كورونا في يونيو الماضي».

يذكر أن العام المالي في أستراليا يبدأ أول يوليو، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي، ومن المقرر إعلان نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي في فبراير المقبل.

وقالت كانتاس: إن بيع مساحة من الأراضي بقيمة 802 مليون دولار أسترالي، مع تحسن الطلب على السفر، منذ إعادة فتح الحدود بين الولايات الأسترالية والحدود الدولية أمام حركة السفر، أسهم في تقليص ديونها الناجمة عن جائحة كورونا.

وتتوقع الشركة وصول ديونها إلى 5.65 مليارات دولار أسترالي بنهاية ديسمبر.

وقال آلان جويس رئيس كانتاس جروب إن «أنباء السلالة أوميكرون (من فيروس كورونا المستجد) كان لها تأثير واضح على ثقة الناس لحجز رحلات خارجية بشكل خاص، لكننا لم نسجل أعداداً كبيرة للإلغاءات».

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