الصين تتوقع نمو الإنفاق الاستثماري بالربع الأول 2022

المصدر: (بكين - د ب أ)

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تتوقع الصين، زيادة الإنفاق الاستثماري لديها، خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد زيادة مبيعات الحكومات المحلية الصينية من السندات الخاصة، خلال الجزء الأخير من العام الحالي.

وقالت مينغ ويي، المتحدثة باسم لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية، المعنية بالتخطيط الاقتصادي للصين، إن جزءاً كبيراً من طروحات السندات الخاصة للحكومات المحلية الصينية للعام الحالي، والتي تستخدم بشكل أساسي في تمويل مشروعات البنية التحتية، تم خلال النصف الثاني من العام، حيث من المحتمل أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن المتحدثة القول، إن هذه الأموال، بالإضافة إلى حصيلة المبيعات الشهرية للسندات الخاصة لعام 2022، ستدعم التوسع في الاستثمار خلال العام المقبل.

وبعد البداية البطيئة للعام الحالي، سرعت الحكومات المحلية الصينية، وتيرة بيع السندات الخاصة خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، لتصل إلى 3.59 تريليونات يوان صيني (564 مليار دولار)، منذ بداية العام وحتى الآن، بما يمثل حوالي 98 % من إجمالي الطروحات المقررة لهذه الحكومات.

وفي خطوة ستدعم الإنفاق المالي أوائل العام المقبل، وافقت الحكومة الصينية على قيام الحكومات المحلية، ببدء بيع سندات 2022، اعتباراً من أول يناير المقبل، بحسب تقارير اقتصادية، نشرت في وقت سابق.

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