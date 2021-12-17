تراجع المخزونات الأمريكية يدعم النفط

المصدر: واشنطن - وكالات

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس، بدعم من تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة،

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بـ 1.1% إلى 74.71 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 71.7 دولاراً.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة تراجع مخزونات الخام بـ 6. 4 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من ديسمبر.

وأعلنت الإدارة أيضاً أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 720 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بـ 2.85 مليون برميل في الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار النفط بدعم من النظرة المتفائلة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قال: إن طلب المستهلكين وسوق العمل والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في الولايات المتحدة «حماسية».

طاقة مستدامة

إلى ذلك ذكر أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول، محمد باركيندو، في رسالة مسجلة في مؤتمر «إم إس جي بي سي» في دكار عاصمة السنغال، إن استثمارات النفط والغاز مطلوبة في أفريقيا لتوسيع الحصول على الطاقة الميسورة والموثوقة والمستدامة.

وقال «الجانب البيئي (من العوامل) البيئية والاجتماعية والحوكمة، يفوق الحاجة إلى التصدي للقضايا الاجتماعية والتنمية»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف: «نحن بحاجة للعمل مع كل أصحاب المصلحة في الصناعة، لضمان مناخ صديق للاستثمار».

وقال: «الحقيقة المؤسفة للدول النامية هي أن 759 مليون شخص حول العالم لم يكن لديهم كهرباء في 2019 ونحو 79% منهم يعيشون في أفريقيا».

وأضاف: «أفريقيا مسؤولة عن نحو 3% فقط من الانبعاثات العالمية».

يذكر أنه ترمز «إم إس جي بي سي» إلى موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.

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