«أبل» تتربع على عرش أكبر شركات العالم في القيمة السوقية بـ 3 تريليونات دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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حومت قيمة «آبل» السوقية قرب حاجز الثلاثة تريليونات دولار، في أعقاب أداء مذهل على مدى العقد الماضي؛ حوّلها إلى أكبر شركات العالم قيمة. وتراجعت أسهم الشركة أكثر قليلاً من 2% لتغلق على 175.74 دولاراً متخلية عن مكاسبها السابقة، التي قربتها من سعر 182.86 دولاراً اللازم لبلوغ قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار القياسي.

وارتفع سهم «آبل» نحو 11 % الأسبوع الماضي، موسعا مكاسبه التي تجاوزت 30 % منذ بداية العام مع بقاء المستثمرين على ثقتهم في أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك على الرغم من ارتفاع أسعارها.

واستغرقت مسيرة «آبل» في الوصول بقيمتها السوقية من تريليوني دولار إلى ثلاثة تريليونات 16 شهراً، تصدرت خلالها مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ألفابت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم، والتي استفادت من اعتماد الناس والشركات بشدة على التكنولوجيا خلال جائحة كورونا. وبالمقارنة، وصلت أبل من التريليون دولار الأولى إلى التريليونين في غضون عامين.

وقال برايان فرانك، مدير محفظة في فرانك كابيتال: إنها الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة في السوق، وهو ما يظهر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية في العالم وكيف بات المستثمرون على ثقة أنهم في أيد أمينة ما داموا يستخدمون منتجات أبل. السهم استفاد على ما يبدو من كل نتيجة جيدة محتملة.

وأفاد دانيال مورجان، كبير مديري المحافظ في «ساينوفوس تراست»، إن من بين مصادر الإيرادات الجديدة التي يتوقعها المستثمرون «آبل كار»، إلى جانب النمو في فئات خدمات مثل التطبيقات والتلفزيون التي لا تزال متراجعة كثيرا فيما يتعلق بإدرار الدخل على أبل عن مبيعات آيفون التي تمثل 65 % من إيرادات الشركة.

وسيعزز تجاوز حاجز الثلاثة تريليونات دولار من مكانة رئيس «آبل» التنفيذي تيم كوك، الذي تولى المنصب بعد استقالة ستيف جوبز عام 2011، ليشرف على توسع الشركة في منتجات وأسواق الجديدة.

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