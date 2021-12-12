«بايدن»: التضخم الأمريكي بلغ ذروته وسيتراجع سريعاً

المصدر: نيويورك - الوكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زيادات الأسعار بلغت ذروتها في الولايات المتحدة وستبدأ في التباطؤ بسرعة أكبر من المتوقع، وذلك بعدما سجل التضخم أعلى مستوى منذ ما يقرب من 40 عاماً.

وأوضح «بايدن» للصحفيين أنها ذروة الأزمة «أعتقد أننا سنشهد تغيير الوضع أسرع وأقوى مما يعتقد معظم الناس، التضخم يؤثر على معيشة المواطنين». ويرى بايدن أن جوانب الاقتصاد الأخرى في الولايات المتحدة تحرز تقدماً، مستشهداً بالتوظيف ونمو الإنتاج. وجاءت تلك التصريحات في أعقاب صدور بيانات أظهرت تسجيل التضخم السنوي الأمريكي 6.8%، وهو أكبر مستوى منذ عام 1982.

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