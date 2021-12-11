«بيتكوين» تتجاوز 48 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

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ارتفعت أسعار عملة «بيتكوين» المشفرة خلال تعاملات أمس لأعلى من 48 ألف دولار.

وقال مايكل سايلور رئيس «مايكرو ستراتيجي» -وفقاً لما ذكره لموقع «ياهو فاينانس»- إن ارتفاع «بيتكوين» كاستثمار ربما يؤدي إلى تراجع على المدى الطويل للذهب كفئة أصول.

وارتفعت العملة المشفرة 1.1% إلى 48172.1 دولاراً خلال التعاملات أمس وفقاً لبيانات «كوين باس»، بينما تراجعت الإيثريوم 1.01% عند 4078.3 دولاراً، وانخفضت الريبل 3.7% إلى 83.18 سنتاً.

وذكرت «فاينانشال تايمز» في تقرير أن تعدين البيتكوين يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق مع انتقال عمليات التعدين إلى دول جديدة بعدما حظرت الصين الممارسات كثيفة استهلاك الطاقة.

وسجلت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية أداءً متذبذباً هذا العام، إذ ارتفعت من حوالي 28 ألف دولار في بداية العام إلى مستوى قياسي قرب 69 ألفاً في أوائل نوفمبر.

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