«وول ستريت» ترتفع بعد بيانات التضخم

المصدر: عواصم – وكالات

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غلب الاتجاه النزولي على مؤشرات الأسهم العالمية في التعاملات فيما خالفت البورصة الأمريكية الاتجاه وارتفع مؤشر داو جونز 120 نقطة في مستهل التعاملات متجاوزاً تأثيرات بيانات التضخم الأمريكية القوية والتي جات وفق التوقعات فيما تراجعت الأسهم الأوروبية، كما انخفضت بورصة طوكيو وكذلك الأسهم الصينية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 6.8% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، كما يتجاوز التوقعات البالغة 6.7%.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر لرصد ما إذا كان البنك سيقوم بسحب المزيد من التحفيزات من خلال تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول.

وعلى جانب آخر، شهد سهم «أوراكل» ارتفاعاً بنحو 19% بعد إعلان تحقيق أرباح معدلة وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثاني من العام المالي 2022.

وفي التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% أو 122 نقطة إلى 35.877 ألف نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7% أو 33 نقطة عند 4700 نقطة، وارتفع «ناسداك» 0.9% ما يعادل 146 نقطة مسجلاً 15.663 ألف نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بسبب القلق بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، في حين لم تفلح بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي توافقت إلى حد كبير مع التوقعات في تبديد الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وتراجع مؤشر ستوكس 0.3 % مسجلاً انخفاضاً للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من أن تؤثر إجراءات الحد من انتشار أوميكرون على التعافي الاقتصادي.

غير أن مكاسب قوية على مدى يومين في بداية الأسبوع جعلت المؤشر يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس مرتفعاً 2.8% وكانت أسهم التكنولوجيا والتجزئة أكبر الخاسرين.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في صدارة الأسهم المتراجعة وانخفض مؤشر القطاع 1%.

ونزل كل من سهمي دليفرو وجاست إيت تيك أواي لخدمات توصيل الطعام بأكثر من 1% ليضيفا إلى خسائر الأسبوع الماضي.

وجرى تداول سهم دايملر تراك عند 28 يورو (31.62 دولاراً) عند الفتح في أول طرح له ببورصة فرانكفورت، وهوى سهم دايملر 17.4% في المعاملات المبكرة.

وقفز سهم ماتش السويدية للتبغ 6% بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة ألغوا ضريبة مقترحة على السجائر الإلكترونية كانت ستفرض عليها الضرائب نفسها المفروضة على السجائر العادية.

ضغط التكنولوجيا

وتراجعت الأسهم اليابانية بفعل انخفاض أسهم التكنولوجيا والحذر ولكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 1% مسجلاً 28437.77 نقطة ولكنه ارتفع 1.46% في الأسبوع في أول مكاسب يحققها في 3 أسابيع.

ونزل مؤشر توبكس 0.77% إلى 1975.48 ولكنه ارتفع 0.9% في الأسبوع.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق فنزلت أسهم أدفانتست وطوكيو إليكترون 1.75% و1.26% على التوالي.

وانخفض سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 2.28% وخسر سهم بانداي نامكو هولدنجز لصناعة الألعاب 2.93%.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم هيتاشي 2.17% وسط تقرير بأن المجموعة تدرس بيع حصتها في هيتاشي للنقل وصعد سهم هيتاشي للنقل 7.69%.

إجراءات صينية

وتراجع «شنغهاي المركب» أول مرة في أربع جلسات، ولكنه سجل مكاسب أسبوعية، إذ يتابع المستثمرون آخر التطورات في سوق العقارات والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.18% إلى 3666 نقطة ولكنه سجل مكاسب أسبوعية 1.6%، بينما ارتفع «شنتشن» 0.14% عند 2546 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «سي إس أي 300» بنحو 0.46% مسجلاً 5055 نقطة.

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