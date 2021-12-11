اجتماع افتراضي لـ«المركزي الأوروبي» لتفادي «كورونا»

المصدر: فرانكفورت - وكالات

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أفادت مصادر لوكالة «بلومبرغ» أن المركزي الأوروبي يخطط لعقد اجتماع سياسته النقدية المقبل افتراضياً، مع ارتفاع الإصابات في ألمانيا - حيث يوجد مقر البنك - إلى مستويات قياسية.

وعلى الرغم من أن المصرفيين حضروا الاجتماعات في مقر البنك وجهاً لوجه في الأشهر الماضية، فإنه تم تنظيم ندوة خاصة بالبنك افتراضياً في مطلع ديسمبر.

ومن المقرر أن يواصل الموظفون العمل من المنزل حتى الحادي والعشرين من مارس 2022 وفقاً للخطط الجارية، وذلك تماشياً مع لوائح الحكومة الألمانية.

ويعقد المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية المقبل في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

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