أكبر مكاسب أسبوعية للنفط منذ أغسطس

المصدر: لندن - رويترز

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حققت أسعار النفط أمس أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس مع تحسن ثقة المستثمرين مدعومة بتراجع المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون المتحولة من فيروس كورونا في النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وسجل الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بأكثر من 7% هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح فترة وجيزة، في أول زيادة أسبوعية لهما في 7 أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتاً أو 0.9% إلى 75.08 دولاراً للبرميل في التعاملات بعدما انخفضت 1.9% أول من أمس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 74 سنتاً أو 1% إلى 71.68 دولاراً بعدما تراجعت 2% في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

استعادة الخسائر

واستعادت سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع نحو نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر مع ارتفاع الأسعار بفعل الدراسات المبكرة التي تشير إلى أن 3 جرعات من لقاح فايرز المضاد لكوفيد-19 توفر الحماية ضد سلالة أوميكرون.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري‭ ‬الصينيتين، إيفرجراند وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج.

وعزز ذلك المخاوف حيال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات بالصين وأيضاً في الاقتصاد الأوسع نطاقاً لأكبر مستورد للنفط في العالم.

من جانبه قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تحالف «أوبك+» لمنتجي النفط سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الروسي إن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.

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