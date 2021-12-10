الذهب يرتفع مع تركيز الأنظار على التضخم

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم، برغم توقعات بأن بيانات التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1783.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1786.90 دولاراً.

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 14-15 ديسمبر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 22.12 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 % إلى 941.37 دولاراً، متجهاً نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في 4 أسابيع. وتراجع البلاديوم 2.7 % إلى 1763.07 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز