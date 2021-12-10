ماكرون لم يتخذ قراراً بالترشح لولاية رئاسية ثانية

المصدر: ا ف ب

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يتخذ قرارا بعد بالترشح لولاية رئاسية ثانية، وانه سيمارس مهامه الرئاسية التي كلفه بها الشعب الفرنسي حتى "الربع ساعة الأخيرة من الولاية الرئاسية الحالية" حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقده في قصر الإليزيه في باريس للإعلان عن الخطوط العريضة للرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد الأوروبي للعام 2022، التي تبدأ شهر يناير المقبل.

و قال ماكرون "الولاية الرئاسية التي منحها لي الفرنسيون سأمارسها حتى الربع ساعة الأخيرة، وتحدياتنا المتعلقة بالصحة والهجرة والطاقة تفرض علي اختيارات محددة .. وسأواصل العمل حتى آخر ولايتي، وبالطبع ستكون هناك اختيارات مهمة سأتخذها خلال أسابيع أو أشهر قبل انتهاء ولايتي، حين سأكون أمام هذا الوضع، سأفعل".

وبدأ السباق الانتخابي الرئاسي في فرنسا مبكرا لدخول أغلب المرشحين غمار الحملات الانتخابية بشكل علني قبل موعد انطلاقها رسميا لكسب ثقة الفرنسيين، قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها فرنسا في العاشر من شهر أبريل المقبل.

و بخصوص رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي قال إيمانويل ماكرون إن هدف الرئاسة الفرنسية هو الانتقال من أوروبا المتعاونة داخل حدودها إلى أوروبا القوية في العالم، وذات السيادة الكاملة ، والمحددة لمصيرها.

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