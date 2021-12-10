قيود احتواء «أوميكرون» تهبط بالنفط

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط أمس متخلية عن مكاسبها السابقة بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لكن حدت من الخسائر تصريحات إيجابية أدلت بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن فاعليتها في الحماية من المتحور الجديد.

ونزل سعر العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أي 0.6 % إلى 75.35 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعد أن ارتفعت إلى 76.70 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، بما يعادل 0.4 %، إلى 72.05 دولاراً للبرميل‭ ‬ بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 73.34 دولاراً للبرميل.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيوداً أكثر صرامة في إنجلترا الأربعاء قائلاً إنه يتعين على الناس العمل من منازلهم قدر الإمكان ووضع الكمامات في الأماكن العامة وإظهار بطاقات التطعيم للدخول لأماكن معينة.

وتعتزم الدنمارك كذلك فرض قيود منها إغلاق المطاعم والحانات والمدارس وأوقفت الصين الرحلات السياحية الجماعية من قوانغدونغ.

وسجلت كوريا الجنوبية إصابات قياسية في حين ارتفعت الإصابات في سنغافورة وأستراليا.

أدت السلالة أوميكرون إلى تراجع 16 % في أسعار برنت من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر. وتم تعويض أكثر من نصف هذا التراجع هذا الأسبوع، لكن محللين يقولون إن المزيد من التعافي قد يكون محدوداً حتى يتضح تأثير السلالة.

وأثرت بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة أول من أمس كذلك على أسعار النفط.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 240 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بكثير عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

كما كشفت البيانات عن أن مخزونات الوقود زادت 6.6 ملايين برميل.

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