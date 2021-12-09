إيطاليا تغرم آمازون 1.3 مليار دولار

المصدر: روما - د ب أ

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غرمت هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية (ايه جي سي إم) شركة آمازون أكثر من مليار يورو لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق بإيطاليا وخرق قانون الاتحاد الأوروبي.

وعند فرض الغرامة البالغة قيمتها أكثر من 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على عملاق التكنولوجيا، قالت هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية إن آمازون أساءت استغلال وضعها كوسيط للخدمات اللوجستية على منصتها الخاصة وبفعل هذا أضرت بمقدمي خدمات آخرين.

وبحسب بيان الهيئة، المسألة موضع الخلاف هي خدمة «فولفيلمنت باي آمازون» حيث تتولى الشركة شحن المواد اللوجستية للباعة.

وبحسب هيئة تنظيم المنافسة، منح استخدام الخدمة مزايا للباعة في أماكن أخرى على منصة المبيعات، بما في ذلك رؤية أفضل للعميل واحتمالية تصنيف منتجاتهم في إطار آمازون برايم وهو شيء يعتبر أمراً مهماً لتحريك المبيعات على موقع آمازون الإيطالي.

وبحسب الهيئة، طبقت آمازون ضوابط جودة أكثر صرامة على الباعة الذين لا يستخدمون خدمة «فولفيلمنت باي آمازون»، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى حجب بعض الحسابات.

وأضافت الهيئة أن آمازون أضرت بالشركات اللوجستية المنافسة بإجبارهم بفاعلية على استخدام هذه الخدمة.

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