انتعاش نمو الائتمان الصيني في نوفمبر

المصدر: بكين - د ب أ

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انتعش نمو الائتمان في الصين خلال شهر نوفمبر، مدفوعاً بالمبيعات الأسرع لسندات الشركات والحكومة، والتيسير الطفيف للإقراض المرتبط بالممتلكات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وبلغ التمويل الإجمالي في الشهر الماضي 2.61 تريليون يوان (411 مليار دولار)، بحسب ما ذكره «بنك الشعب الصيني»، وذلك بارتفاع عن 1.59 تريليون يوان في أكتوبر، وبالمقارنة مع 2.1 تريليون يوان في نوفمبر من العام الماضي.

وعرضت المؤسسات المالية قروضاً جديدة بقيمة 1.27 تريليون يوان في الشهر، بارتفاع عن 826.2 مليار يوان في أكتوبر.

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