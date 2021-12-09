الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع طلبات إعانة البطالة بأمريكا

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار، وإظهار بيانات تراجعاً كبيراً في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، قبيل تقرير عن التضخم قد يؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 1778.11 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 1528 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة نصفاً في المئة، إلى 1775.90 دولاراً.

وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 52 عاماً.

وارتفع الدولار خلال اليوم، ما قلص جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وبعد صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين، غداً الجمعة، سيعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي، اجتماعاً يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري.

ويتحرك سعر الذهب في نطاق ضيق، بين 1760 و1790 دولاراً للأوقية، منذ انخفاضه الشهر الماضي، دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر وتيرة تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي، إجراءات التحفيز، ورفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 %، إلى 21.99 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.6 % إلى 941.41 دولاراً، ونزل البلاديوم 4.6 %، إلى 1770.93 دولاراً.

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