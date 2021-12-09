المنتدى الاقتصادي العالمي ينطلق بدافوس الشهر المقبل رغم الوباء

المصدر: جنيف - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال شهر يناير المقبل، رغم الموجة الجديدة من وباء كورونا التي تواجهها أوروبا، وسويسرا.

وفرضت دول عدة قيود جديدة، ومن بينها سويسرا التي أعلنت هذا الأسبوع أنه يتعين على من يريد دخول البلاد تقديم نتيجة اختبار «بي سي آر» سلبية، وإجراء اختبار ثان خلال أربعة إلى سبعة أيام بعد الوصول.

كما مددت الحكومة استخدام الكمامات وشهادات كوفيد الصحية، وحثت المواطنين على العمل من المنزل.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال متحدث باسم المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني إن الفعالية «ستشكل منصة رئيسية لقادة القطاع الصحي في العالم للاجتماع بالحكومة وقطاع الأعمال على أعلى مستوى من أجل المضي قدماً».

وأضاف إن «سويسرا منفتحة أمام حركة السفر والفعاليات الدولية، التي تجرى وفقاً لتدابير صحية عامة معقولة وصارمة».

كانت سويسرا سجلت يوم الأربعاء أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وقررت الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء الماضي دعوة الجيش إلى تقديم المساعدة، من خلال تزويد المستشفيات بوحدات رعاية مركزة وعربات نقل ولقاحات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز