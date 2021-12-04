الاقتصاد الصيني يتحول إلى الاعتماد على السوق المحلية

المصدر: بكين – د ب أ

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قال مسؤول صيني سابق، إن اقتصاد البلاد سوف يصبح أكثر اعتماداً على السوق المحلية، رغم انفتاحه بشكل متزايد على التجارة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هوانج كيفان، العمدة السابق لمقاطعة شونغ شينغ، قوله أمام الملتقى المالي الدولي في جوانجتشو، اليوم السبت، إن التجارة الخارجية كانت تشكل 64 % من حجم الاقتصاد الصيني في عام 2006، وإنها سوف تتراجع بشكل تدريجي إلى 25 %.

وأوضح هوانج، المهندس الرئيس لمشروع تنمية بودونج المذهل في شنغهاي، أن السوق الصينية الداخلية، سوف تنمو، مع زيادة الطبقة الوسطى من السكان.

وأوضح أن «الهيكل الجديد الذي يقوده الدوران الداخلي، لا يعني انكماشاً، أو استلقاء»، بل سيساعد الصين على فتح الاقتصاد.

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